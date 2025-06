Il fiore che viene regalato alle donne nel giorno della loro festa nei cruciverba: la soluzione è Mimosa

MIMOSA

Curiosità e Significato di Mimosa

Perché la soluzione è Mimosa? La mimosa è un fiore simbolo di femminilità, forza e solidarietà, tradizionalmente regalato alle donne l'8 marzo, Festa della Donna. Il suo colore giallo brillante rappresenta calore e ottimismo, mentre la sua semplicità ne celebra la bellezza autentica. Regalare una mimosa significa riconoscere e onorare il valore delle donne in ogni aspetto della vita.

Come si scrive la soluzione Mimosa

M Milano

I Imola

M Milano

O Otranto

S Savona

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U A L D A T O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LAUDATO" LAUDATO

