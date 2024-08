La Soluzione ♚ Viene dopo il fiore La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : FRUTTO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente FRUTTO

Curiosità su Viene dopo il fiore: Il significato biologico del frutto è fornire protezione, nutrimento e mezzo di diffusione al seme che contiene. Nel linguaggio comune ed in cucina, normalmente, per frutta si intendono alcuni tipi di frutti botanici, ad esempio: le drupe: prugne, ciliegie, mandorla, albicocche; l'esperidio degli agrumi: cedro, pompelmo, pomelo; alcune bacche o loro modificazioni, come l'uva spina, le corniole, le giuggiole, i mirtilli; i pomi: le cotogne, le sorbole, le nespole comuni, il nashi. Il frutto in termini botanici è il prodotto della modificazione dell'ovario a seguito della fecondazione.

