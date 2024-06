I Romani rapirono le loro donne

: La loro zona di insediamento era la fascia appenninica, in corrispondenza di parte dell'odierna provincia di Rieti e della confinante regione dell'alto Aterno in provincia dell'Aquila. I Sabini furono un antico popolo italico dell'Italia centrale vissuto in epoca arcaica. .

Italiano: Sostantivo: sabina ( approfondimento) f sing (pl.: sabine) . (Juniperus sabina). Etimologia / Derivazione: dal latino sabina . Parole derivate: falsa sabina, sabina marittima.