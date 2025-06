Grande isola dell Australia nei cruciverba: la soluzione è Tasmania

TASMANIA

Curiosità e Significato di Tasmania

Perché la soluzione è Tasmania? Tasmania è un’isola grande e affascinante al largo della costa sud-est dell’Australia, famosa per paesaggi spettacolari, natura selvaggia e ricca biodiversità. Il suo nome deriva dall’esploratore olandese Abel Tasman, che la scoprì nel 1642. Un vero gioiello per chi ama la natura e la storia, rappresenta una parte fondamentale del patrimonio australiano.

Come si scrive la soluzione Tasmania

T Torino

A Ancona

S Savona

M Milano

A Ancona

N Napoli

I Imola

A Ancona

