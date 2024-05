La Soluzione ♚ L isola australiana con Hobart La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TASMANIA . Ecco la soluzione verificata per la definizione L isola australiana con Hobart. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su L isola australiana con hobart: Dettaglio: culti aborigeni australiani. lo stesso argomento in dettaglio: letteratura australiana. la letteratura australiana si afferma per la prima volta... La Tasmania è uno Stato insulare dell'Australia. La sua capitale è Hobart ed è costituita dall'isola di Tasmania propriamente detta e altre isole minori. Dista 240 km dall'estremità sudorientale del continente australiano, da cui lo separa lo stretto di Bass. Geograficamente la Tasmania è bagnata sia dall'Oceano Pacifico a est, tramite il suo tributario Mar di Tasman, sia dall'Oceano Indiano a ovest. L'isola principale prende il nome da Abel Tasman, il navigatore olandese che la scoprì nel 1642, mentre la capitale Hobart è intitolata al conte Robert Hobart, segretario di Stato britannico per la Guerra e le Colonie. I principali centri ...

Altre Definizioni con tasmania; isola; australiana; hobart;