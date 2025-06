Fanno cadere i birilli nei cruciverba: la soluzione è Bilie

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fanno cadere i birilli' è 'Bilie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BILIE

Curiosità e Significato di Bilie

La soluzione Bilie di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Bilie per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Bilie? BILIE è il plurale di bilie, piccoli pesciolini usati come esche o in acquari. In senso più figurato, il termine richiama qualcosa di minuscolo e fragile, spesso legato al mondo marino. La parola si inserisce in giochi di parole e indovinelli, come quello con i birilli, aggiungendo un tocco di humor e curiosità al linguaggio. Un esempio di come le parole possano sorprendere e divertire.

Come si scrive la soluzione Bilie

La definizione "Fanno cadere i birilli" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

I Imola

L Livorno

I Imola

E Empoli

