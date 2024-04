La Soluzione ♚ Palle d avorio

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Palle d avorio. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BILIE - BIGLIE

Curiosità su Palle d avorio: 36 aurora 29,32 automobile 68 autunno 15 avarizia 22 avaro 99 avena 20 avorio 34 avvocato 20,31 avvoltoio 54 azzurro 43,78 baccalà 77 baccanale 30 bacchetta... Palla 8 è una specialità a tiri dichiarati del biliardo, più specificatamente del pool. Le 15 bilie con cui si gioca si differenziano tra loro in 2 tipi spezzate o intere, vale a dire 8 completamente colorate e 7 con una riga larga di colore nel centro.

