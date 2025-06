Épagneul cane da ferma nei cruciverba: la soluzione è Breton

Home / Soluzioni Cruciverba / Épagneul cane da ferma

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Épagneul cane da ferma' è 'Breton'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BRETON

Curiosità e Significato di Breton

Vuoi sapere di più su Breton? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Breton.

Perché la soluzione è Breton? L'Épagneul cane da ferma, chiamato anche Breton, è un cane da caccia francese noto per la sua agilità e sensibilità nel fiutare selvaggina. Questa razza si distingue per il suo mantello caratteristico maculato e la grande versatilità sul campo. Perfetto per chi cerca un compagno fedele e performante nelle attività all'aperto, il Breton rappresenta un esempio di eccellenza tra i cani da ferma.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Andrè tra gli esponenti del surrealismoA caccia indica con suoni la ferma del cane ingCane da fermaUn cane da ferma

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Breton

Stai cercando la risposta alla definizione "Épagneul cane da ferma"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

B Bologna

R Roma

E Empoli

T Torino

O Otranto

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

Z R R O O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ZORRO" ZORRO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.