COBALTO

Curiosità e Significato di Cobalto

Vuoi sapere di più su Cobalto? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Cobalto.

Perché la soluzione è Cobalto? Il cobalto è un elemento chimico che si presenta come un metallo bluastro, noto per la sua resistenza e le sue proprietà coloranti. È spesso usato nelle leghe, nei pigmenti e nelle batterie ricaricabili. La sua somiglianza con il nichel, sia per proprietà che utilizzi, lo rende prezioso in molte applicazioni industriali. È un elemento chiave per molte tecnologie moderne e non solo.

Come si scrive la soluzione Cobalto

Hai davanti la definizione "È simile al nichel" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

B Bologna

A Ancona

L Livorno

T Torino

O Otranto

