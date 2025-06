È necessaria alla vita nei cruciverba: la soluzione è Respirazione

RESPIRAZIONE

Curiosità e Significato di Respirazione

Perché la soluzione è Respirazione? La respirazione è il processo fondamentale che permette al nostro corpo di assorbire l’ossigeno e eliminare l’anidride carbonica, essenziali per la vita. Senza di essa, le cellule non potrebbero funzionare correttamente, portando all’insufficienza degli organi e, in ultima analisi, alla morte. È un atto automatico e continuo, che ci sostiene in ogni momento, rendendola davvero indispensabile per vivere.

Come si scrive la soluzione Respirazione

R Roma

E Empoli

S Savona

P Padova

I Imola

R Roma

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

