La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Dotata dei requisiti necessari' è 'Idonea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IDONEA

Curiosità e Significato di Idonea

Approfondisci la parola di 6 lettere Idonea: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Idonea? Idonea indica qualcosa o qualcuno che possiede le caratteristiche, le qualità o le competenze richieste per svolgere un compito o soddisfare determinati requisiti. È come dire che è adatta, appropriata e in grado di rispondere alle aspettative o alle esigenze di una situazione specifica. In poche parole, rappresenta la soluzione che risponde perfettamente ai criteri stabiliti.

Come si scrive la soluzione Idonea

Se ti sei imbattuto nella definizione "Dotata dei requisiti necessari", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S S C E A S O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ASCESSO" ASCESSO

