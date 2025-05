Allenata adatta nei cruciverba: la soluzione è Idonea

IDONEA

Curiosità e Significato di "Idonea"

La soluzione Idonea di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Idonea per scoprire curiosità e dettagli utili.

Idonea si riferisce a qualcosa o qualcuno che è perfettamente adatto o appropriato per un determinato scopo o compito. Implica una preparazione o una qualità che soddisfa i requisiti necessari, rendendo l'oggetto o la persona capace di affrontare una situazione con successo.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Adatta opportunaSecondo un detto è la merenda meno adattaAdatta allo scopoAdatta all usoUn tipo di lente adatta ai presbiti

Come si scrive la soluzione: Idonea

Stai cercando la risposta alla definizione "Allenata adatta"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O T C R S H R T K A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SHORT TRACK" SHORT TRACK

