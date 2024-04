La Soluzione ♚ Dotata dei requisiti

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Dotata dei requisiti. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : IDONEA

Curiosità su Dotata dei requisiti: Handle (chiamata comunemente in italia, da potatura) deve essere dotata dei requisiti essenziali previsti dalla normativa come visto nelle linee guida... Gilberto Idonea (Catania, 18 giugno 1946 – Catania, 5 ottobre 2018) è stato un attore italiano.

