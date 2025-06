Cupa detonazione dei vulcani nei cruciverba: la soluzione è Boato

BOATO

Curiosità e Significato di Boato

La soluzione Boato di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Boato per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Boato? Il termine boato indica il forte rumore prodotto da una detonazione o esplosione, spesso associato a eventi naturali come le eruzioni vulcaniche. Quando i vulcani entrano in attività, il suono potente che si ascolta è proprio un boato, segno della forza imponente della Terra in movimento. È un suono che cattura l’attenzione e ricorda la potenza della natura.

Come si scrive la soluzione Boato

Hai trovato la definizione "Cupa detonazione dei vulcani" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

O Otranto

A Ancona

T Torino

O Otranto

