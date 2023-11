Cupa tetra

Filippi, nello scontro decisivo. l'autore lo descrive come una personae segaligna, che non lascia trasparire il suo pensiero neanche da un...

Fosca Innocenti è una serie televisiva italiana trasmessa in prima serata su Canale 5 dall'11 febbraio 2022. È creata da Massimo Del Frate, diretta da Fabrizio Costa nella prima stagione e da Giulio Manfredonia nella seconda stagione, prodotta da Banijay Studios Italy in collaborazione con RTI ed ha come protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca.