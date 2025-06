Cresce con il perimetro nei cruciverba: la soluzione è Area

Home / Soluzioni Cruciverba / Cresce con il perimetro

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Cresce con il perimetro' è 'Area'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AREA

Curiosità e Significato di Area

Approfondisci la parola di 4 lettere Area: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Area? AREA indica lo spazio racchiuso all’interno di una forma, come un quadrato o un cerchio. Più cresce il perimetro di questa figura, generalmente aumenta anche l’area, cioè la superficie coperta. È un concetto fondamentale in geometria, utile per calcolare quanti metri quadrati occorrono per coprire un terreno o progettare uno spazio. Insomma, cresce con il perimetro perché rappresenta la quantità di superficie interna.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Zona dove si sperimentaLa delimita il recintoUna superficie circoscrittaCresce col perimetroCresce insieme al perimetroParti di perimetro

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Area

La definizione "Cresce con il perimetro" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

R Roma

E Empoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L R B O I I L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BIRILLO" BIRILLO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.