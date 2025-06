La delimita il recinto nei cruciverba: la soluzione è Area

AREA

Curiosità e Significato di Area

Non fermarti alla soluzione! Conosci Area più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Area.

Perché la soluzione è Area? L'area è lo spazio delimitato da confini, come un prato, un cortile o una zona specifica. Serve a definire un territorio preciso, spesso per scopi pratici o amministrativi. Conoscere l'area di un luogo aiuta a capire le sue dimensioni e il suo utilizzo. In breve, è la superficie racchiusa tra i limiti stabiliti.

Come si scrive la soluzione Area

Hai davanti la definizione "La delimita il recinto" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

R Roma

E Empoli

A Ancona

