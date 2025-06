Capta segnali radio nei cruciverba: la soluzione è Antenna

ANTENNA

Curiosità e Significato di Antenna

Approfondisci la parola di 7 lettere Antenna: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Antenna? L'antenna è un dispositivo che cattura segnali radio e le onde elettromagnetiche, permettendo la ricezione e trasmissione di informazioni come musica, telefonate o dati. Essenziale per telefoni, radio e TV, funge da ponte tra il mondo digitale e quello fisico, facilitando la comunicazione senza fili. Senza l'antenna, molte tecnologie moderne non potrebbero funzionare.

Come si scrive la soluzione Antenna

Stai cercando la risposta alla definizione "Capta segnali radio"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

N Napoli

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T N T O E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INETTO" INETTO

