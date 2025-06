È centralizzata nei condomini nei cruciverba: la soluzione è Antenna

Home / Soluzioni Cruciverba / È centralizzata nei condomini

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È centralizzata nei condomini' è 'Antenna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANTENNA

Curiosità e Significato di Antenna

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Antenna, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Antenna? L'antenna, nel contesto condominiale, è un dispositivo installato per ricevere segnali televisivi e radiofonici. Spesso centralizzata in un punto comune, permette a tutti i condomini di usufruire di canali e servizi senza ognuno dover installare apparecchi individuali. Questa soluzione semplifica la distribuzione del segnale e riduce i costi, rendendo possibile una ricezione condivisa e più efficiente per l’intera struttura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Può essere parabolicaRaccoglie le onde radioÈ centralizzata in molti condominiL assemblea con cadenza periodica nei condominiUna spesa di molti condomini

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Antenna

Se ti sei imbattuto nella definizione "È centralizzata nei condomini", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

N Napoli

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E I O R D S T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STEROIDI" STEROIDI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.