Assumono la forma dei recipienti che li contengono nei cruciverba: la soluzione è Liquidi

Home / Soluzioni Cruciverba / Assumono la forma dei recipienti che li contengono

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Assumono la forma dei recipienti che li contengono' è 'Liquidi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LIQUIDI

Curiosità e Significato di Liquidi

Non fermarti alla soluzione! Conosci Liquidi più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Liquidi.

Perché la soluzione è Liquidi? I liquidi sono sostanze che assumono la forma del contenitore in cui si trovano, come acqua o olio. Sono caratterizzati dalla capacità di fluire facilmente, adattandosi alle forme di bicchieri, bottiglie o ciotole. Questa proprietà li rende un esempio perfetto di materiali che si modellano ai recipienti, dimostrando la loro versatilità e leggerezza. Un esempio semplice di questa caratteristica è l'acqua in un bicchiere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vengono impiegati per i piccoli calcolatoriLa spinta dei liquidi organici nelle cavità che li contengonoLi forma il DNALi forma un susseguirsi di bancarelle

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Liquidi

Stai cercando la risposta alla definizione "Assumono la forma dei recipienti che li contengono"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

L Livorno

I Imola

Q Quarto

U Udine

I Imola

D Domodossola

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C L C O A E B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BOCCALE" BOCCALE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.