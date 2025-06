L antica città ebraica da cui prese il nome lo scalogno nei cruciverba: la soluzione è Ascalona

ASCALONA

Curiosità e Significato di Ascalona

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Ascalona, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ascalona? Ascalona era un'antica città ebraica situata in Israele, nota anche come Ashkelon. Il suo nome è collegato allo scalogno, un ortaggio aromatico molto usato in cucina, perché si pensa che la parola Derivi dal nome di questa città. Oggi, Ascalona è una moderna città costiera che conserva tracce della sua storia millenaria, simbolo di un patrimonio ricco e affascinante.

Come si scrive la soluzione Ascalona

Hai davanti la definizione "L antica città ebraica da cui prese il nome lo scalogno" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

S Savona

C Como

A Ancona

L Livorno

O Otranto

N Napoli

A Ancona

