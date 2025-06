Vivono solamente del proprio salario nei cruciverba: la soluzione è Proletari

PROLETARI

Curiosità e Significato di Proletari

Perché la soluzione è Proletari? Proletari indica quei lavoratori che vivono esclusivamente del proprio salario, senza proprietà o ricchezze proprie. Sono le persone che contribuiscono con il loro lavoro, ma non possiedono mezzi di produzione o risorse significative. Questa parola richiama la condizione di chi dipende totalmente dal proprio impiego per mantenersi. È un termine chiave per capire le dinamiche sociali e economiche delle classi lavoratrici.

Come si scrive la soluzione Proletari

P Padova

R Roma

O Otranto

L Livorno

E Empoli

T Torino

A Ancona

R Roma

I Imola

