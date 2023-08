Marx esortava quelli di tutto il mondo a unirsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Marx esortava quelli di tutto il mondo a unirsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PROLETARI

Significato/Curiosita : Marx esortava quelli di tutto il mondo a unirsi

Completa testimonianza e li esortava, dicendo: “salvatevi da questa perversa generazione”. perciò quelli che accolsero di cuore la sua parola furono battezzati... Politica, vedi classe operaia (rivista). il proletariato e i proletari (dal latino proletarii, capite censi o adcensi) sono termini variamente definiti a... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

