MOTEL

Curiosità e Significato di Motel

Perché la soluzione è Motel? Il termine motel indica un tipo di struttura ricettiva pensata per i viaggiatori in auto, spesso situata lungo le strade principali. È un'abbreviazione di motor hotel ed è ideale per soste brevi o pernottamenti durante i viaggi. Quindi, quando si dice Vi sostano gli automobilisti, ci si riferisce proprio a chi si ferma in un motel per riposarsi o fare una pausa durante il viaggio.

Come si scrive la soluzione Motel

M Milano

O Otranto

T Torino

E Empoli

L Livorno

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E L T E T E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ELETTE" ELETTE

