LOTO

Curiosità e Significato di Loto

Perché la soluzione è Loto? Una posizione yoga è una postura assunta durante la pratica per favorire equilibrio, flessibilità e concentrazione. La parola loto si riferisce a una posizione seduta in cui le gambe sono incrociate, simile a un fiore di loto aperto. È molto usata nelle meditazioni per favorire calma e centratura. Insomma, il loto è simbolo di serenità e armonia interiore.

Come si scrive la soluzione Loto

Se "Una posizione yoga" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

O Otranto

T Torino

O Otranto

