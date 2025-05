Il fiore posizione yoga nei cruciverba: la soluzione è Loto

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il fiore posizione yoga' è 'Loto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LOTO

Curiosità e Significato di "Loto"

Approfondisci la parola di 4 lettere Loto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Loto? Il loto è una posizione yoga che simboleggia la purezza e l'illuminazione. In questa postura, si siede con le gambe incrociate, portando i piedi sulle cosce opposte, creando un'immagine di equilibrio e serenità. Il loto non è solo un esercizio fisico, ma anche un modo per connettersi con se stessi e trovare calma interiore.

Come si scrive la soluzione Loto

La definizione "Il fiore posizione yoga" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

L Livorno

O Otranto

T Torino

O Otranto

