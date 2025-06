Una fibra sintetica che veniva prodotta in Italia nei cruciverba: la soluzione è Terital

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una fibra sintetica che veniva prodotta in Italia' è 'Terital'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TERITAL

Curiosità e Significato di Terital

Vuoi sapere di più su Terital? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Terital.

Perché la soluzione è Terital? Terital è una fibra sintetica italiana, sviluppata per offrire materiali innovativi e resistenti. Utilizzata principalmente nell'industria tessile, rappresenta un esempio di eccellenza italiana nella produzione di fibre artificiali. La sua versatilità e qualità l'hanno resa popolare in vari settori, contribuendo allo sviluppo tecnologico del made in Italy nel campo delle fibre sintetiche.

Come si scrive la soluzione Terital

Hai davanti la definizione "Una fibra sintetica che veniva prodotta in Italia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

T Torino

A Ancona

L Livorno

