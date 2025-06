Un dispositivo temporizzatore nei cruciverba: la soluzione è Timer

Home / Soluzioni Cruciverba / Un dispositivo temporizzatore

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un dispositivo temporizzatore' è 'Timer'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TIMER

Curiosità e Significato di Timer

La soluzione Timer di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Timer per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Timer? Un dispositivo temporizzatore, noto anche come timer, è uno strumento elettronico o meccanico progettato per accendere o spegnere automaticamente un apparecchio a intervalli di tempo prestabiliti. Viene utilizzato in diversi ambiti, come l'illuminazione, l'irrigazione o gli elettrodomestici, per ottimizzare consumi e praticità. È una soluzione intelligente per gestire in modo efficiente il funzionamento di vari dispositivi quotidiani.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Misura il tempoCongegno a tempoLo si aziona per evitare che la pasta si scuociaUn dispositivo per bombe ad orologeriaUn dispositivo con l elettromagneteDispositivo per misurare la densità di extravergine

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Timer

Hai davanti la definizione "Un dispositivo temporizzatore" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

I Imola

M Milano

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D A U T I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AUDIT" AUDIT

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.