Congegno a tempo nei cruciverba: la soluzione è Timer

Home / Soluzioni Cruciverba / Congegno a tempo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Congegno a tempo' è 'Timer'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TIMER

Curiosità e Significato di "Timer"

Vuoi sapere di più su Timer? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Timer.

Perché la soluzione è Timer? Un congegno a tempo è un dispositivo progettato per misurare e gestire il tempo in modo preciso. Un esempio comune è il timer, che può essere utilizzato in cucina per tenere traccia della cottura degli alimenti o in altre attività dove è fondamentale rispettare scadenze temporali. Questo strumento ci aiuta a organizzare meglio le nostre azioni quotidiane, rendendo più facile mantenere il controllo del tempo.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo si aziona per evitare che la pasta si scuociaOrologio temporizzatoreUn orologio da cucinaGara ciclistica in salita contro il tempoA tempo indeterminato ma in latinoLa bacchetta di vimini un tempo usata dai pastori

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Timer

Se ti sei imbattuto nella definizione "Congegno a tempo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

I Imola

M Milano

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I S C A O R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ROSICA" ROSICA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.