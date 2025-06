Un cibo da avvoltoio nei cruciverba: la soluzione è Carcassa

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un cibo da avvoltoio' è 'Carcassa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARCASSA

Curiosità e Significato di Carcassa

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Carcassa, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Carcassa? Carcassa indica il corpo di un animale morto, spesso abbandonato o in decomposizione. È un termine che richiama l’immagine di qualcosa ormai privo di vita e destinato a essere divorato da avvoltoi o altri scavenger. La parola viene usata anche in senso figurato per descrivere qualcosa di vuoto, inutile o in stato di decadimento. Un modo per sottolineare il valore effimero o la fine di qualcosa.

Come si scrive la soluzione Carcassa

Stai cercando la risposta alla definizione "Un cibo da avvoltoio"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

R Roma

C Como

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

