La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Nave in demolizione' è 'Carcassa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARCASSA

Curiosità e Significato di "Carcassa"

Approfondisci la parola di 8 lettere Carcassa: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Carcassa? La parola CARCASSA si riferisce a una nave in fase di demolizione, poiché indica la parte strutturale rimasta di un'imbarcazione, dopo che sono stati rimossi i suoi componenti operativi e funzionali. In un cruciverba, questo termine si adatta perfettamente alla definizione fornita.

Come si scrive la soluzione: Carcassa

La definizione "Nave in demolizione" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

R Roma

C Como

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

