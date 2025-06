Tirare una barca a terra nei cruciverba: la soluzione è Alare

Home / Soluzioni Cruciverba / Tirare una barca a terra

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Tirare una barca a terra' è 'Alare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALARE

Curiosità e Significato di Alare

Vuoi sapere di più su Alare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Alare.

Perché la soluzione è Alare? Alare significa issare o sollevare le vele di una barca, ma in senso più ampio si utilizza anche per indicare l'azione di tirare una barca a terra, portandola fuori dall'acqua. È un termine tecnico nautico che indica il gesto di sollevare o alzare qualcosa, spesso con cura e attenzione. Quindi, quando si dice tirare una barca a terra, si parla di prepararla per la manutenzione o il rimessaggio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ferro del focolareUn ferro del caminettoUn ferro nel caminettoTirare una barca lungo gli arginiMacchina per movimento terraGrandi distese di terra incolta

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Alare

Hai trovato la definizione "Tirare una barca a terra" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O C I T N A S F T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FANTASTICO" FANTASTICO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.