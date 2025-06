Ferro del focolare nei cruciverba: la soluzione è Alare

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ferro del focolare' è 'Alare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALARE

Curiosità e Significato di Alare

La parola Alare è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Alare.

Perché la soluzione è Alare? Ferro del focolare è un'espressione che si riferisce alla parte metallica posta nel cuore del caminetto, usata per movimentare la legna o regolare il fuoco. La parola ALARE deriva dal latino alare, che significa alzare o sollevare, e richiama l’idea di elevare o spostare qualcosa. In sintesi, rappresenta il gesto di muovere o sollevare, come si fa con il ferro nel focolare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un ferro del caminettoUn ferro nel caminettoRegge il ceppo nel caminoCambiano vetro in ferroUn ferro del golfistaUn minerale del ferro

Come si scrive la soluzione Alare

Non riesci a risolvere la definizione "Ferro del focolare"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S A A B C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CASBA" CASBA

