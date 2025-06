Si storce per il disgusto nei cruciverba: la soluzione è Naso

NASO

Curiosità e Significato di Naso

Perché la soluzione è Naso? Il termine naso indica l’organo facciale che permette di respirare e percepire gli odori. È fondamentale per il senso dell’olfatto, contribuendo anche all’equilibrio e al senso del gusto. Quando si storce per disgusto, spesso si tende a stringere o arrotolare il naso. Un elemento centrale del viso, il naso rivela molto delle emozioni e delle reazioni di ciascuno.

Come si scrive la soluzione Naso

N Napoli

A Ancona

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D M I E A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RE MIDA" RE MIDA

