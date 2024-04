La Soluzione ♚ Si dice per disgusto La definizione e la soluzione di 3 lettere: Si dice per disgusto. PUH Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si dice per disgusto: Latino Aggettivo Significato e Curiosità su puter m sing putrido, marcio, marcescente, putrefatto tanta mutatum putri ruina conciderit corpus - alterato da tanta putrida rovina il corpo decade ( Lucrezio, De rerum natura, liber III, 584-585 )

- alterato da tanta putrida rovina il corpo decade de putri viscere passim florilegae nascuntur apes - spesso dalle viscere putrefatte nascono api ghiotte di fiori (Ovidio, Le metamorfosi, liber XV, 365-366) che si sbriciola o va in pezzi, cadente, cascante, fatiscente in putri aedificio omnis iunctura diducitur - nell'edificio fatiscente ogni giuntura si sfalda (Lucio Anneo Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, liber IV, XXX, 2) Voce verbale puter prima persona singolare del congiuntivo presente passivo di puto Sillabazione pu | ter Pronuncia (pronuncia classica ) , (pronuncia ecclesiastica ) IPA: /'pu.ter/ Etimologia / Derivazione (aggettivo) dalla radice indoeuropea *puH- , "marcio"

, "marcio" (voce verbale) vedi puto Sinonimi (putrido, marcio) putridus, rancidus Parole derivate putefacio, putresco, puteo discendenti in altre lingue italiano: putre Termini correlati putro Enrico Olivetti, Dizionario Latino Olivetti edizione on line su www.dizionario-latino.com , Olivetti Media Communication

edizione on line su , Olivetti Media Communication Charlton T. Lewis, Charles Short, A Latin Dictionary, lemma puter (edizione online sul portale del Progetto Perseus) Altre Definizioni con puh; dice; disgusto; Si dice che faccia 90; Si dice che se abbaia non morde; Si dice che la fortuna li aiuti; Gridolino di disgusto; Esclamazione di disgusto; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Si dice per disgusto

PUH

P

U

H

Lae verificata di 3 lettere per risolvere 'Si dice per disgusto' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.