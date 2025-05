Rivela le bugie dette da Pinocchio nei cruciverba: la soluzione è Naso

NASO

Curiosità e Significato di "Naso"

La soluzione Naso di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Naso per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Naso? Nel racconto di Pinocchio, il celebre burattino di legno, ogni volta che dice una bugia il suo naso cresce. Questo simbolismo serve a mettere in evidenza l'importanza della sincerità e le conseguenze delle menzogne. Quindi, quando si parla di bugie dette da Pinocchio, si fa riferimento al naso che si allunga come indicatore visivo delle falsità pronunciate.

Come si scrive la soluzione Naso

Non riesci a risolvere la definizione "Rivela le bugie dette da Pinocchio"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

N Napoli

A Ancona

S Savona

O Otranto

