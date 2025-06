Spazi di ventiquattro mesi nei cruciverba: la soluzione è Bienni

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Spazi di ventiquattro mesi' è 'Bienni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BIENNI

Curiosità e Significato di Bienni

Perché la soluzione è Bienni? Spazi di ventiquattro mesi si riferisce a un arco temporale di due anni consecutivi, chiamato anche biennio. Il termine bienni indica periodi di due anni che possono essere utilizzati in vari contesti, come piani, bilanci o programmi. È utile per pianificare a medio termine e monitorare eventi o risultati nel corso di due anni continui.

Come si scrive la soluzione Bienni

Se ti sei imbattuto nella definizione "Spazi di ventiquattro mesi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

I Imola

E Empoli

N Napoli

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I R O O S S S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RISSOSO" RISSOSO

