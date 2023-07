Periodi di circa 730 giorni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Periodi di circa 730 giorni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BIENNI

Significato/Curiosita : Periodi di circa 730 giorni

The battle of malta 730 years ago, in times of malta, 30 giugno 2013. url consultato il 9 giugno 2020. ^ la conquista normanna di malta, su culturemalta... bienne (ufficialmente biel/bienne, in cui biel è la denominazione in tedesco e bienne quella in francese; in italiano bienna, desueto; in romancio bienna)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Periodi di circa 730 giorni : periodi; circa; giorni; I vari periodi della Luna; Si effettuano periodi camente in un sistema informatico; Fondò nel 1839 il periodi co Il Politecnico; periodi di ventiquattro mesi; periodi di tempo formati da due lustri ciascuno; All incirca due decine di unità; circa 60 minuti; Tratto dell intestino lungo circa 25 cm; Chiesa di rito antiocheno risalente al 400 circa ; bianco a circa 000 C; Auguri di questi giorni ; È formato da trecentosessantasei giorni ; Mobili rustici per soggiorni ; giorni degli antichi romani; I giorni di chi sta per essere arrestato;

Cerca altre Definizioni