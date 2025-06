Sono battiti di mani nei cruciverba: la soluzione è Applausi

APPLAUSI

Curiosità e Significato di Applausi

Approfondisci la parola di 8 lettere Applausi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Applausi? Applausi sono i suoni di mani che si schiacciano insieme per mostrare approvazione o entusiasmo in pubblico. Sono un modo semplice e immediato per esprimere apprezzamento durante uno spettacolo, una conferenza o un evento, creando un momento di connessione tra artisti e pubblico. Insomma, gli applausi sono il linguaggio universale del consenso e della gratitudine.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Battute di maniIncoraggiano i debuttantiCosì sono dette le mani del colpevoleEntusiasti battiti di maniSono portati a menar le mani

Come si scrive la soluzione Applausi

Hai davanti la definizione "Sono battiti di mani" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

P Padova

P Padova

L Livorno

A Ancona

U Udine

S Savona

I Imola

