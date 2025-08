Lo sono mani e piedi nei cruciverba: la soluzione è Estremità

ESTREMITÀ

Curiosità e Significato di Estremità

La soluzione Estremità di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Estremità per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Estremità? Estremità indica le parti più lontane di qualcosa, come mani e piedi nel corpo umano. È il termine che descrive gli impulsi finali di una struttura o un oggetto, spesso considerate come i punti di uscita o di inizio. In senso più ampio, si usa anche per indicare i limiti o le parti più esterne di un luogo o di un concetto. Insomma, rappresentano ciò che si trova ai margini.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Mani e piedi lo sono del corpoLo sono tanto i Comaschi quanto i LecchesiLo sono le atlete che utilizzano sostanze stupefacentiLo sono i frutti in scatolaLo sono pansotti e agnolotti

Come si scrive la soluzione Estremità

La definizione "Lo sono mani e piedi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

S Savona

T Torino

R Roma

E Empoli

M Milano

I Imola

T Torino

À -

