La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si porta piena alle labbra' è 'Tazza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TAZZA

Curiosità e Significato di Tazza

Vuoi sapere di più su Tazza? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Tazza.

Perché la soluzione è Tazza? Si porta piena alle labbra è un modo di dire che fa riferimento a un contenitore, di solito di ceramica o porcellana, usato per bere, come una tazza. È un oggetto quotidiano che si caratterizza per la sua forma con manico e spazio per il liquido. La tazza accompagna le nostre colazioni e pause, rendendo ogni sorso più piacevole e condiviso.

Come si scrive la soluzione Tazza

La definizione "Si porta piena alle labbra" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

A Ancona

Z Zara

Z Zara

A Ancona

