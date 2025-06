Si dice che lo sia chi non reagisce agli stimoli nei cruciverba: la soluzione è Ameba

AMEBA

Curiosità e Significato di Ameba

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Ameba, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ameba? L’ameba è un organismo unicellulare che si muove e si nutre lentamente, senza reagire rapidamente agli stimoli esterni. È un esempio di semplicità biologica, capace di adattarsi al suo ambiente con movimenti lenti e casuali. La sua natura ci ricorda che a volte, non reagire subito può essere una strategia di sopravvivenza. In fondo, anche nel mondo umano, ci sono momenti in cui il silenzio dice più di mille parole.

Come si scrive la soluzione Ameba

Hai trovato la definizione "Si dice che lo sia chi non reagisce agli stimoli" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

M Milano

E Empoli

B Bologna

A Ancona

