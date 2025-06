Malattia intestinale nei cruciverba: la soluzione è Ameba

AMEBA

Curiosità e Significato di "Ameba"

Approfondisci la parola di 5 lettere Ameba: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ameba? L'ameba è un microrganismo unicellulare che può causare malattie intestinali, come la dissenteria amebica. Questo parassita può infettare l'intestino umano, portando a sintomi come diarrea, crampi addominali e disidratazione. È importante mantenere buone pratiche igieniche per prevenire la diffusione di infezioni da amebe, specialmente in aree con scarsa igiene.

Come si scrive la soluzione Ameba

Stai cercando la risposta alla definizione "Malattia intestinale"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

M Milano

E Empoli

B Bologna

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L I S M R I A G A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MARSIGLIA" MARSIGLIA

