ENTRATA

Curiosità e Significato di Entrata

Hai risolto il cruciverba con Entrata? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Entrata.

Perché la soluzione è Entrata? ENTRATA indica il passaggio o accesso a un luogo o evento. Spesso si utilizza nei cartelli per segnalare che bisogna pagare per entrare, come in musei, fiere o eventi. Se non è libera, bisogna pagare: questa è la chiave del messaggio. In breve, rappresenta l’accesso a qualcosa che richiede un biglietto o una quota di ingresso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È dalla parte del portoneL intervento d un calciatore sul pallonePorta di accessoQuando è libera non si paga nienteSi paga per punizioneSi paga scontando

Come si scrive la soluzione Entrata

Se ti sei imbattuto nella definizione "Se non è libera si paga", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

E Empoli

N Napoli

T Torino

R Roma

A Ancona

T Torino

A Ancona

