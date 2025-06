Se ne producono marmellate nei cruciverba: la soluzione è More

MORE

Curiosità e Significato di More

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere More, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è More? La parola more indica il frutto della pianta di mora, una bacca dolce e succosa. È anche il nome di un colore molto scuro e intenso, simile al nero. Le more sono spesso utilizzate per preparare marmellate, dolci e salse grazie al loro sapore ricco e aromatico. Quindi, quando si parla di se ne producono marmellate, ci si riferisce alle more, perfette per gustose conserve fatte in casa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Per raccoglierle spesso ci si pungeSono simili ai lamponiCrescono fra le spineNe producono spesso le alluvioniSe ne fanno marmellateSe ne producono molti nei cantieri edili

