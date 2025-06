Per raccoglierle spesso ci si punge nei cruciverba: la soluzione è More

Home / Soluzioni Cruciverba / Per raccoglierle spesso ci si punge

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Per raccoglierle spesso ci si punge' è 'More'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MORE

Hai risolto il cruciverba con More? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: More.

Perché la soluzione è More? More significa semplicemente più in inglese, ed è usato per indicare una quantità superiore o un'aggiunta. È molto comune in molte frasi quotidiane, come chiedere “vuoi ancora?” o “ne vuoi di più?”. Quindi, quando si desidera aumentare qualcosa, si utilizza more. È una parola semplice ma fondamentale per esprimere desideri di ampliare o continuare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sono simili ai lamponiCrescono fra le spinePer raccoglierle si rischia di pungersiPer raccoglierle ci si pungeSpesso ci si incontra per prenderloCi si va spesso scrivendo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Per raccoglierle spesso ci si punge", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

O Otranto

R Roma

E Empoli

A G C H I O C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CHICAGO" CHICAGO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.