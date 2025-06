Ne producono spesso le alluvioni nei cruciverba: la soluzione è Frane

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ne producono spesso le alluvioni' è 'Frane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FRANE

Curiosità e Significato di "Frane"

La parola Frane è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Frane.

Perché la soluzione è Frane? Le frane sono fenomeni naturali che avvengono quando masse di terreno o roccia scivolano giù per una pendenza, spesso a causa di forti piogge o di un terreno instabile. Questi eventi possono causare danni significativi, non solo all'ambiente circostante, ma anche alle infrastrutture e alle vite umane. Con il cambiamento climatico e le sue conseguenze, come l'aumento delle precipitazioni intense, il rischio di frane è diventato sempre più attuale in molte regioni del mondo.

Come si scrive la soluzione Frane

Se "Ne producono spesso le alluvioni" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

F Firenze

R Roma

A Ancona

N Napoli

E Empoli

