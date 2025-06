Ridotto alla metà nei cruciverba: la soluzione è Dimezzato

DIMEZZATO

Curiosità e Significato di Dimezzato

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Dimezzato, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Dimezzato? Dimezzato indica qualcosa che è stato ridotto alla metà, ovvero diminuito del 50%. È un termine usato spesso in contesti quotidiani o economici per descrivere una riduzione significativa. Quando si dice che qualcosa è dimezzato, si sottolinea come sia stato drasticamente abbassato o ridimensionato, rendendo evidente il cambiamento. È un modo efficace per esprimere una riduzione importante e immediata.

Come si scrive la soluzione Dimezzato

D Domodossola

I Imola

M Milano

E Empoli

Z Zara

Z Zara

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I N T O C A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TONICA" TONICA

