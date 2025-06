Resta intera anche quando la si disfa nei cruciverba: la soluzione è Valigia

VALIGIA

Curiosità e Significato di Valigia

Approfondisci la parola di 7 lettere Valigia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Valigia? La parola valigia si riferisce a un contenitore usato per trasportare vestiti e oggetti durante i viaggi. Anche quando viene aperta o svuotata, la valigia rimane intera, pronta per essere riutilizzata. È un simbolo di viaggio e avventura, capace di custodire ricordi e speranze. Quindi, una valigia rappresenta più di un semplice contenitore: un compagno di scoperta e di nuove esperienze.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Bagaglio a manoSe ha le ruote è un trolleyLa controllano i doganieriSe non si salda resta in sospesoIl copricapo che si disfa quando lo si toglieQuello che resta se si fa piazza pulita

Come si scrive la soluzione Valigia

Se ti sei imbattuto nella definizione "Resta intera anche quando la si disfa", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

V Venezia

A Ancona

L Livorno

I Imola

G Genova

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A T M E N O R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TORMENTA" TORMENTA

