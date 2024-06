Se ha le ruote è un trolley

: La valigia è un contenitore dotato di manici o maniglie che viene usato nei viaggi per contenere gli oggetti utili che non possono solitamente stare in una comune borsa, come i capi d'abbigliamento. . Normalmente è fabbricata in cuoio, plastica o tessuto ed ha la forma di un parallelepipedo.

Italiano: Sostantivo: valigia ( approfondimento) f sing (pl.: valigie) . (tessile) (abbigliamento) contenitore utilizzato dai viaggiatori per il trasporto degli indumenti e degli oggetti personali; ha, solitamente, forma di prisma rettangolare o di grosso sacco; è costruito con materiali vari quali: cuoio, tela, plastica. Sillabazione: va | lì | gia. Pronuncia: IPA: /va'lida/ . Etimologia / Derivazione: dall'antico valige, di origine settentrionale (cfr.